FT узнала о сообщении стран ЕС Трампу о неготовности признавать Крым российским

Европейские страны выразили свою позицию против признания Крыма российским и проинформировали об этом президента США Дональда Трампа. Об этом 24 апреля сообщила газета Financial Times.

«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», — указано в публикации.

Согласно данным издания, для европейских стран это признание является неприемлемым, и они считают необходимым отговорить США от односторонних шагов в этом направлении.

Кроме того, один высокопоставленный дипломат добавил, что вопросы Крыма и стремление Украины к членству в НАТО являются «красными линиями», по которым Европа не собирается идти на уступки.

23 апреля сообщалось, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. Уточнялось, что представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.