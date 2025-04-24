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FT узнала о сообщении стран ЕС Трампу о неготовности признавать Крым российским

FT: в Европе не поддержали признание Крыма российским и уведомили об этом Трампа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Европейские страны выразили свою позицию против признания Крыма российским и проинформировали об этом президента США Дональда Трампа. Об этом 24 апреля сообщила газета Financial Times.

«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», — указано в публикации.

Согласно данным издания, для европейских стран это признание является неприемлемым, и они считают необходимым отговорить США от односторонних шагов в этом направлении.

Кроме того, один высокопоставленный дипломат добавил, что вопросы Крыма и стремление Украины к членству в НАТО являются «красными линиями», по которым Европа не собирается идти на уступки.

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23 апреля сообщалось, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. Уточнялось, что представители американской делегации отменили свой визит в Лондон на очередной этап переговоров по урегулированию украинского кризиса на фоне «гнева в Вашингтоне» из-за нежелания Киева согласиться на официальное признание Крыма частью РФ.

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