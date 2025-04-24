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Жена Конюхова рассказала о связи с путешественником и о поездке в Китай

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жена российского путешественника Федора Конюхова Ирина 24 апреля рассказала «Известиям», как она держит связь с мужем, когда он в экспедиции. Женщина также поделилась впечатлениями от поездки в Китай.

«У нас есть несколько каналов связи с ним: спутниковый канал, специальная связь. <...> Иногда даже получалось передавать фотографии. В этот раз было удивительно много общения через телефон, через систему соцсетей», — отметила Конюхова.

По ее словам, их очень впечатлил Далянь, куда ранее в этот день прибыл путешественник после прерванной одиночной морской экспедиции от Южной Америки до Австралии. Ирина рассказала, что они не ожидали, что город будет настолько масштабный.

«Город, конечно, впечатляет своим развитием, своей индустриальной мощью и гостеприимством, ухоженный, и очень нравится народ китайский, очень доброжелательный. Мы чувствуем себя как будто дома здесь. И нас очень хорошо здесь встретили», — сообщила женщина.

Также, по словам Конюховой, в стране трепетно относятся к истории российско-китайских отношений.

Опасный маршрут: Федор Конюхов первым покорил Южную Атлантику на веслах
Путешественник шел на весельной лодке 68 дней

Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. 15 марта сообщалось, что путешественник провел в Южном океане 100 дней, преодолев около половины маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке «Акрос».

Плавание было рассчитано примерно на 200 дней, но на 114-е сутки Конюхов завершил переход через два океана из-за многочисленных поломок систем управления и жизнеобеспечения судна. На следующий день он посреди Индийского океана поднялся на борт сухогруза, который следовал в Китай.

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