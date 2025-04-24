Omoda представила обновленный кроссовер С5

Компания Omoda на Шанхайском автосалоне представила рестайлинговый кроссовер C5, сообщает 24 апреля корреспондент «Известий» с места событий.

Обновленная Omoda C5 отличается полностью переработанной передней частью. Кроссовер лишился массивной безрамочной решетки радиатора, изменились передняя оптика и фонари.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Новая версия получила приставку SHS в названии и электрифицированную силовую установку. Технические подробности и сроки появления на рынке не уточняются.

В будущем рестайлинговая Omoda C5 может выйти в продажу и в России. В конце прошлого года в нашей стране начали продавать обновленную С5, однако по сравнению с новинкой из Шанхая кроссовер изменился не так значительно.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что калининградский завод «Автотор» наладит производство кроссоверов Omoda C5.