«Народный фронт» передал штурмовикам ВС РФ автомобиль и средства связи

«Народный фронт» передал штурмовикам Вооруженных сил (ВС) России на линии боевого соприкосновения автомобиль и средства связи. На передачу техники в Ростов-на-Дону 24 апреля приехал бывший командир отряда Ахмед, сообщили в пресс-службе организации.

Общероссийское движение направило военнослужащим «УАЗ СГР» с комплектом противоосколочных одеял для эвакуации раненых, а также аккумуляторные батареи для дронов и приборы ночного видения, сообщил руководитель исполнительного комитета в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Бывший командир отряда Ахмед с позывным Туман рассказал, что обратился в «Народный фронт», потому что ему не безразлична судьба сослуживцев.

В феврале 2024 года он подорвался на мине во время выполнения боевой задачи, ему ампутировали ногу. Сейчас бывший командир проходит реабилитацию в московском госпитале, но продолжает поддерживать свой отряд.

«С того момента, как я получил ранение, каждый день думаю о том, как вернуться побыстрее на фронт. Здоровье не позволяет пока. Единственное, что я могу делать сейчас, — это через кого-то поддерживать ребят любыми способами, чтобы отряд не сомневался, что командир вернется», — отметил Ахмед.

Он также призвал россиян поддержать военнослужащих ВС РФ и принять участие в сборах фонда «Всё для Победы!».

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что «Народный фронт» в память о погибшем военном корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке передал бойцам зенитной ракетной батареи 36-го мотострелкового полка 25-й армии технику, закупленную за счет средств фонда «Всё для Победы!». Уточняется, что Федорчак тесно сотрудничал с общероссийским движением, планировал открыть сбор в помощь солдатам ВС РФ.