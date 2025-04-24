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В Нижегородской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Нижегородской области местного жителя задержали по подозрению в подготовке теракта. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Там отметили, что по указанию неизвестных 50-летний мужчина планировал поджечь телевизионную башню с оборудованием мобильного провайдера в городе Лысково.

Кроме того, он причастен к сбору информации о стратегических объектах. Подозреваемый фотографировал их и отправлял неизвестному получателю за вознаграждение, в его телефоне было обнаружено шесть таких снимков, уточнили в ведомстве.

«Преступление не было совершено благодаря своевременному вмешательству сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области и регионального УФСБ», — указано в Telegram-канале областной полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Центре общественных связей ФСБ России 16 апреля сообщили о задержании уроженца Центральной Азии, планировавшего совершить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. Уточняется, что злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей.

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