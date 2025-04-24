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Эксперт рассказала о самых трудноизлечимых онкозаболеваниях

Вице-президент «Р-Фарм» Смирнова: до сих пор трудно лечить колоректальный рак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Колоректальный рак, рак желудка и поджелудочной железы остаются сложными для лечения. Об этом 24 апреля рассказала вице-президент «Р-Фарм» по онкологии Лариса Смирнова.

«Пока не решена до конца проблема лечения колоректального рака. Этого рака очень много в объеме заболеваемости, поэтому он создает большую проблему», — объяснила она «Газете.Ru».

Смирнова также подчеркнула, что 20 лет назад меланома считалась фатальной, однако с появлением иммуноонкологических препаратов, таких как пембролизумаб и ниволумаб, ситуация изменилась, и пациенты стали жить дольше.

Кроме того, по словам вице-президента, рак молочной железы в настоящее время успешно лечится, некоторые пациенты полностью излечиваются. Значительные успехи также достигнуты в лечении рака почки и легкого, которые ранее были тяжелыми диагнозами.

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20 апреля врач-эксперт лаборатории «Гемотест», онколог Маргарита Черная рассказала, что хронический стресс может способствовать развитию злокачественных опухолей. При постоянном перенапряжении нарушается работа иммунной системы, ответственной за уничтожение раковых клеток. Помимо этого, из-за стресса в организме может начаться воспалительный процесс.

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