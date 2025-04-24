Боевики ВСУ застрелили жителя Курской области и забрали у него ключи от машины
По факту убийства боевиками вооруженных формирований Украины (ВФУ) жителя хутора Дмитрюкова Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Там отметили, что расположенный недалеко от Суджи населенный пункт был в числе тех, которые подверглись нападению украинских подразделений в августе 2024 года.
«По результатам осмотра места происшествия следствием уже был установлен факт убийства украинскими военнослужащими жителя этого населенного пункта», — указали в ведомстве.
Как рассказал сын погибшего, боевики ВФУ требовали от пожилого мужчины отдать ключи от его автомобиля, угрожая сжечь транспортное средство и дом. Пенсионер был вынужден отдать автомобиль. Позднее тело мужчины было обнаружено с огнестрельными ранениями.
«Отца обнаружили в доме, в своем доме, возле разбитого окна. Во дворе следов взрывов нет. Скорее всего, это от стрелкового оружия. Двор весь целый, разбито одно окно», — отметил на допросе сын убитого.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство»).
Официальный представитель СК России Светлана Петренко 5 апреля сообщила, что в марте боевики Вооруженных сил Украины угрожали оружием мирному жителю Курской области и жестоко избили его за незнание украинского языка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).