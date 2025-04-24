Пеплопад от выброса вулкана Безымянный на Камчатке закончился

Пеплопад, возникший из-за проявления активности вулкана Безымянный на Камчатке, в населенных пунктах Мильковского муниципального округа закончился. Об этом 24 апреля проинформировали в главном управлении МЧС России по региону.

«По данным ЕДДС (единой дежурной диспетчерской службы. — Ред.), пеплопад в населенных пунктах Мильковского округа закончился», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В этот же день сообщалось, что из вулкана на Камчатке произошел выброс пепла высотой до 11 км. Вулканолог Юрий Деменчук рассказал «Известиям», что активность Безымянного увеличилась с 21 апреля.