ФСБ предотвратила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали двух боевиков, которые готовили теракт с использованием беспилотных летательных аппаратов в Нижегородской области. Об этом 24 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Уточняется, что диверсия была запланирована на нефтехимическом заводе. Исполнителями выступили два гражданина из Средней Азии, действовавшие по указанию украинского куратора. Иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта.

«Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем», — указано в сообщении ведомства.

Согласно данным ФСБ, на месте происшествия изъяли два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова. Кроме того, в телефонах обнаружили переписку с куратором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.

18 апреля сотрудники ФСБ России задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке совершить подрыв в административном здании в Новороссийске. Украинские спецслужбы завербовали иностранца через мессенджер в декабре прошлого года, обещая деньги за сбор информации о Черноморском флоте и российских военных в Краснодарском крае, а также за теракты.

Он извлек из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для подрыва административного здания в Новороссийске. По данному факту возбуждено уголовное дело.