В Москве назовут лауреатов 47-го международного кинофестиваля

В Москве 24 апреля станут известны лауреаты 47-го Московского международного кинофестиваля, на котором представили более 200 фильмов из 50 стран мира.

Так, на церемонии открытия показали новую экранизацию повести Бориса Васильева «В списках не значился», приуроченную к 80-летию Великой Победы.

В основном конкурсе фестиваля участвуют 13 фильмов, среди которых три отечественные картины: «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Планета» и «Семейное счастье». Остальные фильмы — зарубежные, из Аргентины, Турции, Испании и Южной Кореи. Особое внимание привлекла казахская картина «Эвакуация», рассказывающая о женщине, которая во время войны ищет свою дочь в Алма-Ате.

Также на фестивале был представлен фильм «Почтарь» с Александром Петровым в роли почтальона. Актер отметил, что старался найти баланс в изображении своего персонажа, чтобы его особенности не воспринимались как болезнь.

«Понимал, что надо соблюдать тонкую грань, чтобы пошло это не выглядело, чтобы мы не думали, что у него болезнь, а что это особенность у него такая», — отметил он.

Актеры Петр Федоров и Ирина Старшенбаум презентовали комедию «Туда», рассказывающую о таксисте и его харизматичной пассажирке. Федоров поделился, что ему приходилось адаптироваться к условиям съемок.

«Было загорожено всё лобовое стекло, вот такая вот щелка оставалась, и в этом качестве я должен был быть в хорошем смысле Шумахером, отжимать ряды», — заявил Федоров.

Особое внимание привлекла премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча», основанного на рассказе Маргариты Симоньян. Главную роль сыграл Федор Добронравов, а его дочь — Луара Кеосаян. Симоньян подчеркнула значимость таких фильмов для современного кинематографа.

26 января в Сербии завершился 18-й международный кинофестиваль «Кустендорф» сербского режиссера Эмира Кустурицы, на котором российские участники взяли несколько наград. Фильм «Вселение» Софии Чигировой получил специальный приз жюри и диплом «Вилько Филач» за лучшую операторскую работу, за нее отвечал будущий муж режиссера Владислав Бурлака.