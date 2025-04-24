Кузьменко забил победный гол за «Лос-Анджелес» в матче плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил победную шайбу во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона». Встреча прошла 24 апреля и завершилась со счетом 6:2.
Хоккеист забросил шайбу на 11-й минуте второго периода. Для него этот гол стал вторым в рамках плей-офф НХЛ, уточняет «Спорт-Экспресс».
На счету форварда также результативная подача.
Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующая встреча пройдет на льду «Эдмонтона». Она состоится в ночь на 26 апреля.
23 апреля сообщалось, что российский нападающий хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой второго матча серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найт». Во время игры он смог установить два новых клубных рекорда.