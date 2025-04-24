ВС РФ уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало 24 апреля кадры уничтожения пунктов размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
Уточняется, что объекты были выявлены в населенном пункте Новодмитровка. Удар наносился средствами авиационного поражения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.
«В результате точного удара, нанесенного расчетом БПЛА «Форпост», три пункта размещения личного состава ВСУ были полностью уничтожены», — указано в сообщении ведомства.
В этот же день расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на красноармейском направлении. Уточняется, что украинские позиции находились в одном из домов населенного пункта.