Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в квартире в Санкт-Петербурге
В квартире в Санкт-Петербурге произошел пожар, 15 человек эвакуировали из жилого дома. Об этом 24 апреля сообщило главное управления МЧС РФ по городу.
Уточняется, что возгорание произошло на третьем этаже.
«24 апреля в 05:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Исполкомская, 5», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным МЧС, площадь пожара составила 60 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают 37 специалистов и восемь единиц техники.
В этот же день сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Якутске погибли мужчина и ребенок. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.