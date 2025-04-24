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Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в квартире в Санкт-Петербурге

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Фото: МЧС РФ
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В квартире в Санкт-Петербурге произошел пожар, 15 человек эвакуировали из жилого дома. Об этом 24 апреля сообщило главное управления МЧС РФ по городу.

Уточняется, что возгорание произошло на третьем этаже.

«24 апреля в 05:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Исполкомская, 5», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МЧС, площадь пожара составила 60 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают 37 специалистов и восемь единиц техники.

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В этот же день сообщалось, что в результате пожара в частном доме в Якутске погибли мужчина и ребенок. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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