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Конюхов поделился своими эмоциями от прерванной экспедиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский путешественник Федор Конюхов, эвакуированный во время одиночной морской экспедиции от Южной Америки до Австралии, 24 апреля прибыл в китайский Далянь. Он рассказал «Известиям» о своих эмоциях от прерванной экспедиции.

В этот день Конюхов приехал в даляньский визовый центр, где его встретили представители русской диаспоры.

«Много таких ситуаций было, я много живу, много путешествую. Из десяти экспедиций это не первая. <...> У меня всё время штормы были», — отметил он.

По словам путешественника, на случай неблагоприятных погодных условий в экспедициях у него всегда есть план — заранее продуманный алгоритм действий помог ему продержаться 114 дней в нынешнем путешествии.

«Немного расстроился», — поделился Конюхов своими мыслями о завершении экспедиции, добавив, что обязательно пойдет в плаванье снова.

Опасный маршрут: Федор Конюхов первым покорил Южную Атлантику на веслах
Путешественник шел на весельной лодке 68 дней

Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. 15 марта сообщалось, что путешественник провел в Южном океане 100 дней, преодолев около половины маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке «Акрос».

Плавание было рассчитано примерно на 200 дней, но на 114-е сутки Конюхов завершил переход через два океана из-за многочисленных поломок систем управления и жизнеобеспечения судна. На следующий день он посреди Индийского океана поднялся на борт сухогруза, который следовал в Китай.

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