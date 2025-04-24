Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов северных Курил
Общество
В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
Мир
Рубио опроверг данные Politico о планах Белого дома по снятию санкций с СП-2
Общество
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Армия
Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР крупный тайник с иностранным вооружением ВСУ
Мир
Axios сообщил о перепалке Маска и Бессента в Белом доме
Мир
Шойгу отметил инициативы Китая по поиску мирного решения украинского конфликта
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом
Мир
Politico сообщила об обсуждении в Белом доме возможного снятия санкций с СП-2
Наука и техника
В РФ создали первый отечественный эндоскоп
Общество
В России перед майскими праздниками продуктивность сотрудников выросла до 30%
Мир
СМИ узнали о попытке задержания Додика в Восточном Сараево
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Якутске
Мир
Минобороны Дании сообщило о выделении более $48 млн на боеприпасы для Украины
Армия
Расчет САУ «Малка» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне спецоперации
Мир
СМИ сообщили о выводе США своих военных с базы в сирийской провинции Эль-Хасака

Путешественник Федор Конюхов

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025