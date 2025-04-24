Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге
В результате пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге погиб один человек, двоих удалось спасти, а десять выбрались самостоятельно до приезда пожарных. Об этом 24 апреля сообщили на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В четверг, 24 апреля, в 05:44 (03:44 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, улица Анны Бычковой. На площади 12 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на седьмом этаже муниципального семиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в тушении пожара участвовали девять человек личного состава с помощью трех единиц техники.
Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 22 апреля сообщило, что в Сургуте в результате пожара один ребенок погиб и один пострадал. Уточнялось, что к тушению привлекли восемь единиц техники и 26 человек, в том числе сотрудников МЧС РФ.