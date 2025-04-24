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Психолог рассказала о способе защитить близких людей от мошенников

Психолог Куликова: не попасться на удочку мошенников поможет кодовое слово
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Мошенники нередко могут манипулировать эмоциями, притворяясь попавшими в беду близкими родственниками. О том, как не попасться на их уловки и защитить от обмана старшее поколение, рассказала клинический психолог Пироговского университета Елизавета Куликова.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт советует создать кодовое слово, которое будут знать только близкие люди. По ее словам, это поможет обезопасить себя от злоумышленников, которые, выдавая себя за родственников, утверждают, что им срочно нужны деньги, например, из-за ДТП или задержания.

«Также стоит рассказать своему старшему родственнику, что делать, если ему позвонили мошенники. Нужно сказать: «У тебя есть мой телефон, позвони мне, мы решим, что делать». В целом можно забить в телефон несколько контактов близких родственников или банков и другие, чтобы были под рукой в этот опасный период», — сказала она «Газете.Ru».

Психолог указала, что в таких схемах мошенники давят на эмоции, вызывая мгновенную реакцию страха. Специалист посоветовала сбросить звонок и для разъяснения ситуации набрать номер близкого человека.

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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ 15 апреля предупредило о новой схеме мошенников для кражи денег и персональных данных у россиян. По данным ведомства, теперь злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ФНС России, после чего убеждают человека, что на него отсутствуют сведения о доходах за прошлый год по форме 3-НДФЛ.

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