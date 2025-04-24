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Politico сообщила об обсуждении в Белом доме возможного снятия санкций с СП-2

Politico: Белый дом обсуждает возможное снятие санкций с «Северного потока — 2»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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В Белом доме рассматривают возможность снятия санкций с российского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) и, возможно, некоторых других активов РФ в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом 23 апреля сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, основным инициатором снятия ограничений стал специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Против инициативы, в частности, выступил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Возобновление работы «Северного потока — 2» могло бы принести Москве финансовую выгоду, но только в том случае, если бы ЕС согласился снова покупать российский газ по трубопроводу», — говорится в материале газеты.

Уточняется, что возможная отмена санкций могла бы стать «крупной уступкой» со стороны Трампа. Кроме того, принятие данной инициативы будет означать дипломатический успех для РФ.

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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков 17 апреля сообщил о том, что американские власти могут пойти на ослабление санкционного давления на Россию в ближайшие годы. Запад несет значительные экономические потери из-за текущих ограничений, и их снятие было бы выгодно для США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что РФ и США размышляют на тему возобновления работы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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