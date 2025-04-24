Мужчина и ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Якутске
В результате пожара в частном доме в Якутске погиб мужчина и ребенок. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).
«После локализации пожара на месте происшествия обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и его сына 2009 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан 22 апреля сообщили, что в результате пожара в одной из квартир жилого дома в селе Нугуш Мелеузовского района погибли 72-летняя женщина и 50-летний мужчина. По одной из предварительной версий ведомства, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.