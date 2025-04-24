Российские разведчики уничтожили САУ AS-90 «Бревхарт» ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) AS-90 «Бревхарт» британского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что замаскированная боевая машина украинских боевиков была обнаружена с помощью средств воздушной разведки. После того, как разведчики получили координаты, они приняли решение нанести удар.
Военнослужащие подготовили ударный FPV-дрон на оптоволокне и запустили его. Первым точным попаданием САУ была уничтожена, подчеркнули в ведомстве.
Министерство обороны России 23 апреля сообщило о том, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВСУ.