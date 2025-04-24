Страны Европы без прикрытия начали процесс подготовки к противостоянию с Россией, а некоторые представители западных политических и военных кругов хотят завершить ее уже к 2030 году. Об этом 24 апреля заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом Шойгу также подчеркнул, что несмотря на попытки киевских властей затянуть боевые действия и вместе с тем выгоднее продать природные богатства, территорию и будущее народа Украины Европе взамен на финансирование и вооружение, экономика страны всё еще находится в состоянии глубокого кризиса и зависит от западной помощи.

«Растет государственный долг [Украины], который по итогам 2024 года вырос до $167 млрд», — отметил Шойгу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, 12 апреля заявил, что усилия НАТО сейчас сконцентрированы на подготовке к новой конфронтации, а во главе этого — Германия, Франция и Великобритания. При этом он подчеркнул, что евроатлантические конструкции потерпели неудачу в обеспечении безопасности и стабильности.