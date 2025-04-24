Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
В Киеве и Харькове прогремели серии взрывов. Об этом 24 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве раздаются взрывы. <...> В Харькове серия взрывов», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Минобороны России информацию о взрывах не комментировало.
Украинское издание «Страна.ua» 23 апреля сообщило о взрыве в Харькове. В регионе объявляли воздушную тревогу.