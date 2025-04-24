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На вулкане Безымянный на Камчатке произошел пепловый выброс высотой до 11 км

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Фото: РИА Новости/Михаил Никитин
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На вулкане Безымянный на Камчатке произошел выброс пепла высотой до 11 км. Об этом 24 апреля сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, сильное эксплозивное извержение вулкана началось в 10:38 часов (01:38 мск). Высота пеплового выброса была оценена как 9 км над уровнем моря, вулкан был закрыт плотной облачностью.

При этом инфразвуковой мониторинг зафиксировал сигнал от извержения в 11:22 часа (02:22 мск), задержка прохождения звука между станцией в Начиках и вулканом Безымянный составила около 19 мин, добавили в организации. Кроме того, пепловое облако над вулканом впервые зафиксировано в 11:30 (02:30 мск) на высоте 10–12 км.

Как рассказал «Известиям» вулканолог Юрий Деменчук, активность вулкана повысилась с 21 апреля и только продолжает расти.

«По склону вулкана Безымянный в юго-восточном направлении скатываются раскаленные лавины непрерывно», — уточнил Деменчук.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что авиационный код опасности повысился до «красного», поскольку активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

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В пресс-службе ФГБУН Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 12 апреля сообщили, что вулкан Безымянный начал извержение, пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря, а его шлейф распространился на расстояние 90 км к северо-востоку от вулкана. Также ситуации был присвоен оранжевый уровень опасности.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю 9 апреля сообщили о том, что существует вероятность сильного извержения вулкана Безымянного на Камчатке. Тогда отмечалось, что могут произойти выбросы пепла на высоту до 10–15 км. Также эта активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.

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