На вулкане Безымянный на Камчатке произошел пепловый выброс высотой до 11 км

На вулкане Безымянный на Камчатке произошел выброс пепла высотой до 11 км. Об этом 24 апреля сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По его данным, сильное эксплозивное извержение вулкана началось в 10:38 часов (01:38 мск). Высота пеплового выброса была оценена как 9 км над уровнем моря, вулкан был закрыт плотной облачностью.

При этом инфразвуковой мониторинг зафиксировал сигнал от извержения в 11:22 часа (02:22 мск), задержка прохождения звука между станцией в Начиках и вулканом Безымянный составила около 19 мин, добавили в организации. Кроме того, пепловое облако над вулканом впервые зафиксировано в 11:30 (02:30 мск) на высоте 10–12 км.

Как рассказал «Известиям» вулканолог Юрий Деменчук, активность вулкана повысилась с 21 апреля и только продолжает расти.

«По склону вулкана Безымянный в юго-восточном направлении скатываются раскаленные лавины непрерывно», — уточнил Деменчук.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что авиационный код опасности повысился до «красного», поскольку активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.

В пресс-службе ФГБУН Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 12 апреля сообщили, что вулкан Безымянный начал извержение, пепел поднялся на высоту 4 км над уровнем моря, а его шлейф распространился на расстояние 90 км к северо-востоку от вулкана. Также ситуации был присвоен оранжевый уровень опасности.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю 9 апреля сообщили о том, что существует вероятность сильного извержения вулкана Безымянного на Камчатке. Тогда отмечалось, что могут произойти выбросы пепла на высоту до 10–15 км. Также эта активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.