Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов северных Курил
Землетрясение, магнитуда которого составила 4,8, произошло в акватории Тихого океана у берегов северных Курил. Об этом сообщает 24 апреля сообщили на официальном портале сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.
Уточняется, что сейсмособытие произошло на глубине 52 км, его эпицентр располагался на расстоянии 98 км к востоку от города Северо-Курильск.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан 21 апреля сообщили о том, что землетрясение, магнитуда которого составила 4,2, произошло в Ахтынском районе региона. Сейсмособытие произошло на глубине 10 км.