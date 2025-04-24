Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом
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- Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Он уточнил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
В Минобороны РФ 23 апреля сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Курской области. Уточнялось, что над Черным морем было ликвидировано три беспилотника самолетного типа, а над Курской областью — один.