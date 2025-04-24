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Вильфанд спрогнозировал заморозки и мокрый снег в Москве и области на выходных

Вильфанд: в Москве и области на выходных ожидаются заморозки и мокрый снег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московском регионе в ближайшие выходные, 26 и 27 апреля, ожидаются дождь, мокрый снег и ночные заморозки до +1...+2 градусов, в то время как дневная температура будет ниже нормы на четыре градуса. Об этом 24 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу в столице облачно с прояснениями, ночью — кратковременный дождь, днем по области пройдет умеренный дождь с грозой. Ночью температура составит +6...+11 градусов тепла, днем — +13...+15, это на три градуса выше нормы. А вот в субботу выпущена информация о резкой смене погоды: местами в Московском регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что температура ночью в Москве будет в диапазоне 0...+5 градусов, а по области местами возможны заморозки до –2 градусов. Днем температурный фон в столице прогнозируется в +7...+9 градусов, а в области — +5...+10, что на четыре градуса ниже нормы.

Метеоролог добавил, что ночью в воскресенье, 27 апреля, температура в столичном регионе будет в диапазоне –1...+4, а дневные значения составят +5...+10 градусов. Также по прогнозу ожидаются облачность с прояснениями и «небольшой снежок». По словам Вильфанда, в понедельник, 28 апреля, из-за высокого давления ночные температуры составят –2...+3 градуса, а днем будет около +10 градусов, прогнозируется северо-западный ветер.

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В Гидрометцентре в этот же день сообщили, что 24 апреля жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8.

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