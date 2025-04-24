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FT узнала о планах Трампа освободить автопроизводителей от части пошлин

FT: Трамп хочет освободить от части пошлин автопроизводителей
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Президент США Дональд Трамп планирует освободить автопроизводителей от части пошлин, чтобы избежать сильного повышения цен на американские автомобили. Об этом 23 апреля сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп хочет предпринять эту меру для предотвращения сильного повышения цен на американские автомобили, нарушений поставок и сокращений рабочих мест. Отмечается, что он может освободить от пошлин автозапчасти, поставляемые из Китая.

«Эта уступка также свидетельствует о готовности Трампа делать исключения для «привилегированных» секторов экономики после того, как его планы по таможенным пошлинам вызвали резкое падение на мировых рынках и предупреждения о возможной рецессии в США», — говорится в материале.

Источники FT считают, что стандартные пошлины в размере 25%, наложенные на импорт всех иностранных автомобилей, останутся как и 25% тарифы на запчасти, которые будут введены с 3 мая. Газета также уточнила, что Белый дом отказался предоставить комментарий.

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Трамп подписал 2 апреля указ вводе 25% пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Пошлины начнут действовать с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Трамп обосновал данную меру необходимостью защиты «национальной безопасности».

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