Иракские депутаты потребовали задержать лидера Сирии в случае его приезда в Багдад
Более 50 депутатов парламента Ирака потребовали задержания сирийского президента Ахмеда аш-Шераа, если он примет участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств, который пройдет в Багдаде 17 мая. Об этом «Известиям» сообщил источник в законодательном органе.
«Обращение 58 депутатов уже направлено в офис генерального прокурора. Запрос содержит требование задержать аш-Шераа, если он прибудет в Ирак», — сообщил источник.
В документе фигурируют обвинения в терроризме и подделке документов, ссылающиеся на предполагаемое участие нынешнего сирийского лидера в терактах.
«Основной мотив нашего обращения — верность гуманистическим и национальным принципам», — заявила «Известиям» депутат от крупнейшей парламентской коалиции «Координационная структура» Захра аль-Баджари, комментируя инициативу по недопущению участия президента Сирии в саммите в Багдаде.
По ее словам, приглашение человека, «чьи руки запятнаны кровью, противоречит как чаяниям народов, так и духу арабского единства».
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Саммит с повесткой: в Ираке требуют завести дело против лидера Сирии