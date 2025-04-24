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В РФ импортозаместили важные комплектующие для сотового оборудования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российская промышленность начала активно осваивать производство оборудования и комплектующих к нему для сотовой связи. До 2022 года базовые станции (БС), без которых не могут работать сотовые сети, поставляли в РФ компании Nokia, Ericsson и Huawei. С тех пор отечественные компании активно взялись за импортозамещение.

Торг у местных: частоты 5G могут уйти с молотка
Когда связь нового поколения появится в России

Так, компания Yadro открыла в РФ первую линию по производству электронных модулей для базовых станций сотовой связи, рассказали «Известиям» в «ИКС Холдинге», в который она входит. Это один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска базовых станций, он запланирован на конец этого года. Производительность линии зависит от сложности финального изделия, базовый потенциал — от 80 тыс. устройств в год.

Разрабатывают сотовое оборудование и другие отечественные компании, например, связанная с МТС «Иртея».

Сам факт массового производства радиомодулей в РФ — настоящий технологический прорыв, который, в частности, позволит выполнить целевой показатель федерального проекта «Отечественные технологии» (часть нацпроекта «Экономика данных»), уверен партнер ComNews Research Леонид Коник. Согласно этому документу, в 2030 году должна быть достигнута 100%-ная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE и 5G.

Замещение как базовых станций, так и комплектующих для них на фоне прекращения поставок этого оборудования крупнейшими зарубежными вендорами — важный и нужный шаг, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, российским операторам ежегодно требуется около 60–80 тыс. новых базовых станций. Спрос усилится, когда в России начнется развертывание сетей 5G, не исключает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Замещение из правил: в РФ начали производить важные комплектующие для сотовых сетей

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