Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В городе Харькове на северо-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом 23 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Взрыв в Харькове», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Телеканал «Общественное» сообщил 22 апреля о взрывах в Полтаве, Одессе и подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Тогда воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Позже произошла серия из пяти взрывов в Харькове во время воздушной тревоги.