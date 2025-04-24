Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Мирный житель был ранен в результате атаки беспилотника в селе Пристень Белгородской области. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Пристень Валуйского округа в результате атаки дрона ранен мирный житель», — написал он в Telegram-канале.
По его данным, пострадавший получил баротравму и множественные осколочные ранения плеча и предплечья. Сейчас бригада скорой помощи доставляет его в больницу. Ему оказывают всю необходимую помощь, добавил губернатор.
Гладков сообщил 23 апреля о том, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Тогда губернатор уточнил, что обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы.