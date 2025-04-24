В посольстве РФ оценили риск задержания в Нидерландах экс-участников СВО

«Рекомендовали бы воздержаться от поездок в Нидерланды на личном автотранспорте»

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин — о двусторонних отношениях, поставках Киеву F-16 и возможных провокациях с химическим оружием на Украине