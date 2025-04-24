Реклама
Прямой эфир
Общество
Авдеев заявил о постепенной нормализации ситуации в Киржачском районе
Мир
В посольстве РФ предупредили о риске задержания в ФРГ ветеранов СВО
Происшествия
В Новгородской области подросток получил ножевое ранение в драке на стадионе
Экономика
ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Мир
FT сообщила о планах Европы склонить Киев к территориальным уступкам
Мир
В Белом доме указали на ошибочную стратегию Зеленского в мирных переговорах
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Черным морем и Курской областью
Мир
В Ереване ветераны и студенты приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Происшествия
Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
Общество
В Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
Мир
Посол России в Лондоне заявил о понимании США недоговороспособности Киева
Мир
В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Мир
Белый дом исключил одностороннее снижение пошлин на китайские товары
Происшествия
Пожар на площади 200 кв. м произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии
Общество
Россиян предупредили о штрафах от 5 тыс. рублей за установку мангала на балконе

В посольстве РФ оценили риск задержания в Нидерландах экс-участников СВО

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Хотя уголовное законодательство Нидерландов едва ли может быть применимо к гражданам РФ за сам факт участия в специальной военной операции (СВО), риски задержаний и преследований имеются. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Гааге.

«Рекомендовали бы воздержаться от поездок в Нидерланды на личном автотранспорте»
Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин — о двусторонних отношениях, поставках Киеву F-16 и возможных провокациях с химическим оружием на Украине

«Уголовное законодательство Нидерландов едва ли может быть применимо к гражданам Российской Федерации, участвовавшим в СВО, за сам факт участия в боевых действиях. Поэтому уголовное преследование в Нидерландах гражданина России в связи с его участием в СВО маловероятно», — заявили дипломаты.

Вместе с тем при анализе соответствующих рисков необходимо учитывать существующий на Западе общественно-политический контекст, в рамках которого безосновательно разгоняется тезис о якобы совершении вооруженными силами Российской Федерации «военных преступлений», отметили в посольстве РФ.

«Подобные инсинуации неоднократно озвучивались и Нидерландами, в том числе относительно событий в Буче в марте 2022 года», — напомнили в диппредставительстве.

Дипломаты предупреждают: необходимо учитывать, что международное право позволяет устанавливать государству уголовную юрисдикцию в соответствии с универсальным принципом («универсальная юрисдикция»), когда речь идет о международных преступлениях, к категории которых традиционно относят и военные.

«Запрет же на исчисление сроков давности применительно к военным преступлениям фактически делает риски гипотетического привлечения российских граждан к уголовной ответственности за якобы военные преступления на Украине бессрочными, ставя их в ощутимую зависимость от политической конъюнктуры. Уголовно-правовые механизмы преследования лица за военные преступления в рамках универсальной юрисдикции в Нидерландах имеются», — сказали в посольстве РФ.

В посольстве РФ также не исключают ситуацию, при которой гражданин РФ, принимавший участие в СВО и оказавшийся в Нидерландах, может быть обвинен в «военных преступлениях» украинскими властями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Акции ареста: посольства предупредили россиян о рисках задержания в ЕС

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025