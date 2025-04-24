В посольстве РФ оценили риск задержания в Нидерландах экс-участников СВО
Хотя уголовное законодательство Нидерландов едва ли может быть применимо к гражданам РФ за сам факт участия в специальной военной операции (СВО), риски задержаний и преследований имеются. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Гааге.
«Уголовное законодательство Нидерландов едва ли может быть применимо к гражданам Российской Федерации, участвовавшим в СВО, за сам факт участия в боевых действиях. Поэтому уголовное преследование в Нидерландах гражданина России в связи с его участием в СВО маловероятно», — заявили дипломаты.
Вместе с тем при анализе соответствующих рисков необходимо учитывать существующий на Западе общественно-политический контекст, в рамках которого безосновательно разгоняется тезис о якобы совершении вооруженными силами Российской Федерации «военных преступлений», отметили в посольстве РФ.
«Подобные инсинуации неоднократно озвучивались и Нидерландами, в том числе относительно событий в Буче в марте 2022 года», — напомнили в диппредставительстве.
Дипломаты предупреждают: необходимо учитывать, что международное право позволяет устанавливать государству уголовную юрисдикцию в соответствии с универсальным принципом («универсальная юрисдикция»), когда речь идет о международных преступлениях, к категории которых традиционно относят и военные.
«Запрет же на исчисление сроков давности применительно к военным преступлениям фактически делает риски гипотетического привлечения российских граждан к уголовной ответственности за якобы военные преступления на Украине бессрочными, ставя их в ощутимую зависимость от политической конъюнктуры. Уголовно-правовые механизмы преследования лица за военные преступления в рамках универсальной юрисдикции в Нидерландах имеются», — сказали в посольстве РФ.
В посольстве РФ также не исключают ситуацию, при которой гражданин РФ, принимавший участие в СВО и оказавшийся в Нидерландах, может быть обвинен в «военных преступлениях» украинскими властями.
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