«Локомотив» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» из Ярославля обыграл омскую команду «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда полуфинала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча состоялась 23 апреля на домашней для ярославского клуба «Арене 2000» и закончилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу хозяев. «Локомотив» выиграл серию со счетом 4:3 и прошел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В составе победителей отличились нападающие Александр Радулов (12-я минута), Егор Сурин (31-я) и Александр Полунин (87-я). У «Авангарда» шайбы забили защитник Евгений Кулик (49-я) и форвард Константин Окулов (58-я).
В этот же день «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2.