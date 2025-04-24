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«Дубайский шоколад» проверят на фальсификат и опасные компоненты

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Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya
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Роспотребнадзор и госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции просят пресечь реализацию и изъять из оборота подозрительно дешевый «дубайский шоколад», который массово начал продаваться в России. С такой просьбой обратился глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), возглавляющий также общественный совет при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

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В документе, который есть у «Известий», общественник сообщает о проведенном ОПИ исследовании так называемого дубайского шоколада, который сегодня широко продается как в несетевой рознице, так и в интернете. Согласно его данным, цена импортного товара в России варьируется от 199 рублей за 40 г, 351 рубль за 75 г до 622 рублей за 130 г.

«В результате контрольной закупки и мониторинга установлено, что значительная часть образцов шоколада не соответствуют обязательным требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 (Пищевая продукция в части ее маркировки). Типичные нарушения — отсутствие обязательной информации на русском языке об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции (орехи и др.), и т.п.», — говорится в обращении.

Кроме того, там отмечается, что данный товар может оказаться опасным для здоровья россиян. В документе приводятся открытые данные исследования немецких ученых, которые в 2024 году изучили свой рынок «дубайского шоколада», поставляемого в основном из третьих стран (Иордании, Турции, ОАЭ). Всего ими было исследовано 38 образов, в больше половины из которых были выявлены нарушения, а девять признаны небезопасными.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сладкий и гадкий: «дубайский шоколад» проверят на фальсификат и опасные компоненты

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