Реклама
Прямой эфир
Общество
Авдеев заявил о постепенной нормализации ситуации в Киржачском районе
Мир
В посольстве РФ предупредили о риске задержания в ФРГ ветеранов СВО
Происшествия
В Новгородской области подросток получил ножевое ранение в драке на стадионе
Экономика
ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Мир
FT сообщила о планах Европы склонить Киев к территориальным уступкам
Мир
В Белом доме указали на ошибочную стратегию Зеленского в мирных переговорах
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Черным морем и Курской областью
Мир
В Ереване ветераны и студенты приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Происшествия
Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
Общество
В Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
Мир
Посол России в Лондоне заявил о понимании США недоговороспособности Киева
Мир
В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Мир
Белый дом исключил одностороннее снижение пошлин на китайские товары
Происшествия
Пожар на площади 200 кв. м произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии
Общество
Россиян предупредили о штрафах от 5 тыс. рублей за установку мангала на балконе

Шашлычный набор в мае обойдется в 3,5 тыс. рублей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средний чек на «шашлычный набор», состоящий из мяса для жарки, шампуров, мангала, угля и розжига, составил в апреле 3,5 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

С луком или уксусом: как приготовить вкусный шашлык
В ожидании майских праздников россияне запасаются мясом и мангалами

Траты на набор для приготовления шашлыка в апреле выросли на 8% год к году, отметили аналитики.

Средний чек на мясо для жарки вырос за год на 14%, до 904 рублей, на комплект шампуров — на 15%, до 382 рублей, на мангал — на 11%, до 1,7 тыс. рублей. Общая стоимость набора, включая жидкость для розжига, составила 3,5 тыс. рублей.

«Ввиду более раннего старта шашлычного сезона еще в марте фиксировался подъем спроса на 30–35% выше прошлогоднего уровня. В апреле он уже слегка сдулся, как это закономерно происходит после первого месяца активного периода жарки мяса», — сообщили аналитики.

Мясо для шашлыка чаще всего покупают в точках несетевой торговли. Наиболее популярна свинина, курица, баранина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жарки сезон: насколько подорожал шашлычный набор

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025