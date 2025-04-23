Пространство для отдыха и занятий спортом появится в Пресненском районе Москвы
В Пресненском районе Москвы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в среду, 23 апреля, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, площадь участка составит 0,48 га. Между улицами Ходынская и Пресненский Вал организуют комфортное благоустроенное общественное пространство, которое будет включать в том числе открытую площадку для занятий спортом. Также специалисты проведут озеленение территории и обеспечат удобной улично-дорожной сетью.
«Территория станет частью уже сложившегося жилого района вблизи станции метро «Улица 1905 года», — цитирует Гамана агентство городских новостей «Москва».
Это уже второй проект КРТ в этом районе. Всего здесь планируется реорганизовать территорию площадью 1,24 га, пишет «Москва 24».