Россотрудничество готово к открытию «Русского дома» в Анголе
Всё готово к открытию «Русского дома» в Анголе. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, остается только дождаться финансирования со стороны Минфина РФ.
«Мы надеемся в этом году открыть «Русский дом» в Анголе. Это зависит от того, даст ли Минфин необходимые средства. С Анголой всё утверждено и ратифицировано. Надо просто помещение снять и отправить людей туда работать, но это зависит от Минфина», — сказал Примаков «Известиям».
Глава Россотрудничества также заметил, что РФ обсуждает межправсоглашение с Алжиром. Оно позволит открыть «Русский дом» в этой стране.
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Центр притяжения: «Русский дом» в Анголе готов к открытию