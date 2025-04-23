Набережные Москвы подготовили к открытию навигации
К старту навигации подготовили набережные в Москве. Об этом в среду, 23 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок 78 набережных. Среди них расположенные в центре города Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская, Пречистенская набережные, пишет RT.
Были промыты гранитные парапеты, обновлены сходы к воде и прогулочные тротуары, покрашены чугунные перильные ограждения, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Бирюков добавил, что летом в столице проведут работы по расшивке швов гранитной облицовки ряда набережных. Так эксплуатация сооружений станет безопаснее.
Ранее в апреле специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к промывке фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Для удаления загрязнений с бронзовых и чугунных элементов, а также с мозаики из смальты используются мягкие кисти и раствор лимонной кислоты, отмечает «Москва 24».