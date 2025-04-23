В Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»

В московском кинотеатре «Октябрь» представили фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча», передает в среду, 23 апреля, корреспондент «Известий».

Показ состоялся в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Перед премьерой к зрителям обратилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, жена Кеосаяна Маргарита Симоньян. Она поблагодарила зрителей за то, что они нашли время посмотреть фильм.

«Спасибо, что вы нашли время при такой хорошей погоде провести этот чудесный вечер с нами и посмотреть фильм Тиграна, который я не могу назвать последним, а я, как принято в эти тяжелые военные времена, скажу с надеждой в сердце, что это крайний фильм», — заявила она.

Сценарий фильма основан на рассказе Симоньян из сборника «Водоворот». По ее словам, эта история особенно запала в душу Кеосаяну, и он захотел перенести ее на экран, чтобы передать зрителям близкую им обоим атмосферу родного Адлера.

В начале января стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Кеосаяна — он перенес клиническую смерть и с тех пор находится в коме. Симоньян поделилась с публикой, что перед премьерой кинокартины она навестила мужа в больнице и рассказала ему о показе.

«Я не знаю, правильно ли было делать премьеру без него. Конечно, очень плохо, что он не может здесь быть, но я знаю своего мужа и знаю, что было бы еще хуже, если бы это просто никто не видел, а его работа прошла зря», — отметила она.

Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино 21 апреля представили первый трейлер сказки «Буратино». Проект основан на классической книге Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», и его запуск сопровождался масштабной промокампанией на медиафасадах крупнейших городов России.