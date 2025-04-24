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Крупные банки снизили ставки по депозитам перед заседанием по ключевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Семь из 10 крупнейших банков снизили ставки по вкладам с начала апреля, следует из данных с сайтов кредитных организаций («Известия» их изучили). Средняя доходность вкладов на срок от трех месяцев до года сейчас близка к 19%, что на 2 п.п. ниже ключевой.

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Ставки по полугодовым вкладам, в свою очередь, за месяц снизились на 0,8 п.п., до 19,5%. Депозиты на шесть месяцев раньше давали самую высокую доходность, а теперь она сравнялась с процентами на коротких сроках.

Снижение ставок по вкладам, особенно краткосрочным, — прямое отражение ожиданий рынка по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ, отметила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Причем такими действиями финансовые организации показывают, что прогнозируют смягчение политики в ближайшие полгода. Сокращая доходности заранее, игроки стараются получить больше выгоды, подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Условия по краткосрочным продуктам наиболее чувствительны к прогнозам по ключевой ставке, считает и аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Тот факт, что предложения изменились у более чем половины крупнейших игроков, подтверждает наличие устойчивого консенсуса в ожиданиях рынка.

Судя по уровню депозитных ставок, он допускает снижение ключевой уже летом — потенциально в июне или июле, пояснил Владимир Чернов. Размер первого шага может составить 0,5 п.п., то есть ставку, скорее всего, опустят до 20,5%. Если инфляция продолжит замедляться, не исключены и более решительные действия — снижение сразу до 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Закопали вклад: семь из топ-10 банков снизили ставки по депозитам

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