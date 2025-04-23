В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля сообщил «Известиям», что в Кремле своевременно проинформируют о встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа.
«Мы своевременно вас проинформируем», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу, 25 апреля.
В этот же день портал Axios сообщил о том, что встреча спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку и президента России может состояться 25 апреля.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 22 апреля сообщил о планах Уиткоффа посетить Москву. При этом он не уточнил, в какой конкретно день американский спецпосланник планирует приехать.