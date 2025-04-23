Панда Катюша в Московском зоопарке стала жить отдельно от мамы

В Московском зоопарке панду Катюшу отселили от мамы. Об этом в среду, 23 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

Мать Катюши Диндин решила, что дочь выросла, и начала бороться за территорию. Поэтому было принято решение расселить панд по разным вольерам.

Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, у панд очень быстро наступает время вести самостоятельную жизнь.

«В один день Диндин стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. Она начала угрожающе рычать, фыркать и прогонять Катюшу. Эти агрессивные действия могли быть опасными для детеныша», —приводит ее слова 360.ru.

Теперь Катюше, по словам зоологов, предстоит период адаптации, за ее состоянием будут пристально наблюдать. К тому же зоологи постоянно находятся на связи с китайскими специалистами из Центра сохранения и изучения гигантских панд, отмечает сайт kp.ru.

Катюша сейчас весит 65 кг и недавно начала участвовать в ветеринарных тренингах. Она уже дает осмотреть свои зубы и встает на весы.

24 апреля Катюше исполнится 1 год 8 месяцев. В природе панды обычно заботятся о медвежатах до 1,5–2 лет, отмечает RT. Понаблюдать за пандами в Московском зоопарке можно онлайн на сайте zoo.mos.ru, напоминает агентство городских новостей «Москва».