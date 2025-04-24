FT сообщила о планах Европы склонить Киев к территориальным уступкам

Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса. Об этом 23 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что три государства пытаются найти «зону приземления», которая может «предполагать некоторое движение Киева в сторону уступки территорий в качестве конечной точки переговоров». Источник издания не уточнил, о каких именно территориальных уступках идет речь.

Американский лидер Дональд Трамп 23 апреля обратил внимание на то, что заявление президента Украины Владимира Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешает мирному урегулированию конфликта. Президент США уточнил, что ситуация для Украины ужасна, а ее президент, продолжив конфликт, «может потерять всю страну через несколько лет».

В этот же день газета The Washington Post подчеркнула, что США возмущены отказом Украины признать Крым российской территорией. По данным издания, представители американской делегации из-за этого отменили свой визит в Лондон для участия в переговорах.