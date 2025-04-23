Реклама
Прямой эфир
Общество
Авдеев заявил о постепенной нормализации ситуации в Киржачском районе
Мир
В посольстве РФ предупредили о риске задержания в ФРГ ветеранов СВО
Происшествия
В Новгородской области подросток получил ножевое ранение в драке на стадионе
Экономика
ФНС собрала рекордную сумму с банкротов
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Мир
FT сообщила о планах Европы склонить Киев к территориальным уступкам
Мир
В Белом доме указали на ошибочную стратегию Зеленского в мирных переговорах
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Черным морем и Курской областью
Мир
В Ереване ветераны и студенты приняли участие в международной акции «Сад памяти»
Происшествия
Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
Общество
В Москве состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»
Мир
Посол России в Лондоне заявил о понимании США недоговороспособности Киева
Мир
В Кремле пообещали проинформировать о возможной встрече Путина и Уиткоффа
Мир
Белый дом исключил одностороннее снижение пошлин на китайские товары
Происшествия
Пожар на площади 200 кв. м произошел в частном доме в Кабардино-Балкарии
Общество
Россиян предупредили о штрафах от 5 тыс. рублей за установку мангала на балконе

Дачникам назвали способ уберечь растения от грядущих заморозков

Агроном Воробьев: во время заморозков нужно укрыть растения одеялом
0
EN
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Агроном, биолог Михаил Воробьев рассказал, как дачники могут уберечь растения от надвигающихся заморозков.

В беседе с «Радио 1» 22 апреля специалист отметил, что весенние растения очень нежные и могут умереть даже от легкого минуса. Чтобы этого избежать, небольшие растения, такие как помидоры, огурцы и перцы, можно укрыть одеялом, шубой — любыми подручными средствами, чтобы задержать тепло. Также внутри можно сделать парничок — поставить дуги над грядкой с растениями и внутри парника еще один маленький парничок.

Если речь идет о кустах, их лучше укрыть нетканым материалом в несколько слоев. Это может быть синтетическая марля, которая хорошо задерживает тепло, пропускает воздух, воду. Для деревьев можно сделать дымовую завесу с помощью дымовой кучи и шашки. В теплицу можно приобрести электрический обогреватель, пишет RT.

Также можно прибегнуть к применению специальных препаратов, которые поддерживают растения в стрессовых ситуациях.

Холодно-зелено: до 40% урожая фруктов может лишиться юг РФ из-за заморозков
Больше всего от непогоды пострадали абрикосы, персики и черешня

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова 22 апреля в беседе с «Москвой 24» предупредила, что холод угрожает розам и гортензиям, которые уже находятся в активной фазе роста. Защитить эти растения проще: достаточно накрыть их зимними чехлами или просто обмотать укрывным материалом. Так же эксперт рекомендовала поступить и с виноградом.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин 21 апреля рассказал о мерах безопасности для урожая при понижении температуры. По его мнению, понижение температуры в Москве 26 апреля может привести к гибели плодовых деревьев. Он также посоветовал по возможности не спешить с высадкой растений и дождаться более благоприятных условий.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025