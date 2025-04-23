Дачникам назвали способ уберечь растения от грядущих заморозков

Агроном, биолог Михаил Воробьев рассказал, как дачники могут уберечь растения от надвигающихся заморозков.

В беседе с «Радио 1» 22 апреля специалист отметил, что весенние растения очень нежные и могут умереть даже от легкого минуса. Чтобы этого избежать, небольшие растения, такие как помидоры, огурцы и перцы, можно укрыть одеялом, шубой — любыми подручными средствами, чтобы задержать тепло. Также внутри можно сделать парничок — поставить дуги над грядкой с растениями и внутри парника еще один маленький парничок.

Если речь идет о кустах, их лучше укрыть нетканым материалом в несколько слоев. Это может быть синтетическая марля, которая хорошо задерживает тепло, пропускает воздух, воду. Для деревьев можно сделать дымовую завесу с помощью дымовой кучи и шашки. В теплицу можно приобрести электрический обогреватель, пишет RT.

Также можно прибегнуть к применению специальных препаратов, которые поддерживают растения в стрессовых ситуациях.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова 22 апреля в беседе с «Москвой 24» предупредила, что холод угрожает розам и гортензиям, которые уже находятся в активной фазе роста. Защитить эти растения проще: достаточно накрыть их зимними чехлами или просто обмотать укрывным материалом. Так же эксперт рекомендовала поступить и с виноградом.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин 21 апреля рассказал о мерах безопасности для урожая при понижении температуры. По его мнению, понижение температуры в Москве 26 апреля может привести к гибели плодовых деревьев. Он также посоветовал по возможности не спешить с высадкой растений и дождаться более благоприятных условий.