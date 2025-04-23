Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ожидается в Москве в начале мая.
В беседе с aif.ru в среду, 23 апреля, специалист отметил, что на Первомай в столице ожидается +15…+20 градусов. По его словам, похолодание, которое в конце этой недели ожидается в городе, продержится не больше пары дней. После этого температура вновь начнет расти. 10-градусную отметку она превысит уже во вторник, 29 апреля. А 1 мая прогнозируется уже до +20 градусов.
Ильин добавил, что происходящие волновые процессы достаточно скорострельные, поэтому потепление может сместиться на сутки.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее в этот же день рассказала 360.ru, что все природные процессы развиваются с определенной цикличностью. Если воздух идет с юга, то в Москве становится тепло, а погода напоминает больше летнюю, чем весеннюю. Затем с тыла придет холодный воздух, и в столице наступит холод с преобладанием северного или северо-восточного ветра.
21 апреля Позднякова сообщила, что в столице ожидается похолодание на этой неделе, в конце не исключен мокрый снег.
В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал запредельной «июльскую» жару в Центральной России. По его словам, в минувшее воскресенье среднесуточная температура в Москве была +20,1 градуса. Средняя температура самого высокого периода — это обычно четвертая-пятая пятидневки июля — меньше 20 градусов: +19,8, пишет ИА Регнум.