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Ученые показали природные выбросы нефти на Байкале

Ученые Байкальского музея показали природные выбросы нефти на Байкале
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Фото: vk.com/baikal_museum
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На озере Байкал ежегодно происходит природный выброс нефти к поверхности. Фотографии этого явления 23 апреля опубликовали ученые Байкальского музея Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).

«Ученые Байкальского музея в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы в районе деревни Сухая наткнулись на места, где нефть, скопившаяся подо льдом за зиму, вышла наружу», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

По словам ученых, данное природное явление впервые было описано в 1733 году естествоиспытателем Иоганном Гмелином. Эти выбросы не связаны с промышленной добычей, они происходят без человеческого вмешательства. Эксперты уточнили, что за год может быть выброшено до 4 т нефти.

Также отмечается, что, несмотря на наличие таких полезных ископаемых, Байкал остается одной из самых чистых в мире экосистем.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта сообщил, что регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала. Он уточнил, что данная инициатива касается двух субъектов — Бурятии и Иркутской области. По его словам, эти меры позволят улучшить экологическое состояние Байкала.

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