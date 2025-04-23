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Врач объяснила правильный метод приема витаминов

Врач Бузуверова: нельзя постоянно и бесконтрольно принимать витамины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Организму необходимы витамины, однако принимать их бесконтрольно нельзя. Об этом 23 апреля сообщила кардиолог, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Бузуверова.

По ее словам, помимо здорового образа жизни, правильного режима сна и физической активности, необходимо соблюдать сбалансированное питание и достаточное поступление необходимых микроэлементов, витаминов и жирных кислот в организм. К таким необходимым веществам она отнесла железо, медь, селен, йод, хром, цинк, фтор, марганец, кремний, омега 3-6-9, а также витамины D, С, А, Е и группы В.

Эксперт уточнила, что данные вещества участвуют в регулировании работы организма, иммунитета, обмена веществ и необходимы для функционирования нервной, сердечно-сосудистой, иммунной системы, а также для синтеза гормонов. Кроме того, по ее словам, они стабилизируют психоэмоциональное состояние, улучшают настроение и используются при синдроме хронической усталости.

«Важно помнить, что постоянный бесконтрольный прием витаминов или прием повышенных доз не является правильным или наличие дефицита у конкретного человека совсем не значит, что у другого человека будет такой же дефицит. Стоит обратить внимание, что назначение лечебных препаратов или добавок должно проводиться врачом, так как имеется ряд особенностей по дозировке, приему, некоторые вещества не сочетаются между собой, некоторые имеют противопоказания или могут вызывать аллергические реакции», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

Бузуверова отметила, что витамины группы B и железо лучше принимать на голодный желудок и запивать водой. Другие напитки, по ее словам, мешают всасыванию витаминов и минералов. Эксперт уточнила, что омега 3-6-9 принимается во время еды, а жирорастворимые витамины A, Е, D и K рекомендуется принимать после еды и раздельно.

Кроме того, врач указала на важность профилактической вакцинации, целью которой является формирование иммунитета. При этом она отметила, что для вакцинации необходима правильная подготовка, которая включает в себя консультацию со специалистом для подбора наиболее подходящего препарата с учетом физиологических факторов. Еще одним важным элементом она назвала оценку состояния здоровья для пациентов, имеющих хронические заболевания.

«Врач оценит состояние здоровья и может выявить наличие противопоказаний, при которых вакцинацию стоит отложить. Вакцинация не проводится во время простудных заболеваний, во время обострения хронических заболеваний, при проявлении аллергических реакций. Между полным выздоровлением и введением прививки должно пройти минимум две недели», — заключила Бузуверова.

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Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Аминат Гаппоева 22 апреля поделилась с «Известиями», что переизбыток витамина D тоже может быть опасным, как и его дефицит. По ее словам, симптомы переизбытка могут быть неспецифичными и характерными для других заболеваний. Правильным методом определения уровня витамина D специалист назвала исследование концентрации общего 25(ОН)D в сыворотке крови.

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