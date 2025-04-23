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Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Черным морем и Курской областью

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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За час силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и территорией Курской области. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 20:00 до 21:00 мск. По данным Минобороны, в небе над Черным морем ликвидировали три беспилотника самолетного типа, а над Курской областью — один.

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Этим утром житель Белгородской области пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что взрывное устройство было сброшено на частный дом в Волоконовском районе хутора Шаховка.

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