Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Черным морем и Курской областью
За час силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и территорией Курской области. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны были сбиты в период с 20:00 до 21:00 мск. По данным Минобороны, в небе над Черным морем ликвидировали три беспилотника самолетного типа, а над Курской областью — один.
Этим утром житель Белгородской области пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что взрывное устройство было сброшено на частный дом в Волоконовском районе хутора Шаховка.