Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
- Новости
- Происшествия
- Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
В Шебекинском округе Белгородской области в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в этот день в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина в селе Крюково Белгородской области. Уточняется, что из-за атаки ВСУ в пяти частных домах выбиты окна, повреждены два легковых автомобиля и один грузовой транспорт.