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Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В Шебекинском округе Белгородской области в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Об этом 23 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Ранее в этот день в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина в селе Крюково Белгородской области. Уточняется, что из-за атаки ВСУ в пяти частных домах выбиты окна, повреждены два легковых автомобиля и один грузовой транспорт.

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