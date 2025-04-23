В Новгородской области подросток получил ножевое ранение в драке на стадионе
Подросток в городе Старая Русса Новгородской области получил ножевое ранение в живот на стадионе во время драки. Об этом 23 апреля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по региону.
«Предварительно установлено, что сегодня между двумя несовершеннолетними 2011 и 2012 годов рождения произошел конфликт на стадионе «Сокол», в ходе которого один из участников драки нанес своему оппоненту удар ножом в живот», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавший был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее в этот день сообщалось, что двух 17-летних подростков госпитализировали после драки с применением оружия в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. В результате драки школьников доставили в больницу с ранениями грудной клетки, гематомой головы и резаными ранами.